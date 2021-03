Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Luftige Kleidung bei 5 Grad Außentemperatur

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann in kurzer Hose, T-Shirt und Sandalen hat am späten Sonntagnachmittag in der Lauterstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei einer Außentemperatur von gerade einmal 5 Grad erschien den Beamten die Bekleidung des Mannes doch etwas "zu luftig", weshalb sie ihn ansprachen.

Nachdem sich herausstellte, dass 18-Jährige ein leichtes "Handicap" hat und zu befürchten war, dass er den Heimweg nicht mehr alleine findet, wurde der junge Mann im Streifenwagen zu seiner Wohngruppe gebracht und dort einer Betreuerin übergeben. |cri

