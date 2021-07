Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dieb flüchtet aus Seniorenheim - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen ist es in einem Seniorenheim an der Rehmstraße zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Gegen 8.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Heimes und schaute sich in verschiedenen Bereichen nach Diebesgut um. Dabei entdeckte der Dieb die Tasche einer Patientin und fing an, diese zu durchwühlen. Als eine anwesende Dame den Unbekannten ansprach, rannte der Mann fluchtartig in Richtung "Limberger Straße" davon. Der Mann war 170-175cm groß und schlank. Er trug eine blaue Blousonjacke und hatte blonde Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell