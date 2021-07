Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kind bei Küchenbrand verletzt

Osnabrück (ots)

Um 08:44 Uhr wurde am Montagmorgen ein Küchenbrand in der Bramscher Straße gemeldet. Der Brandort befand sich im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, dieses wurde evakuiert. In der brandbetroffenen Wohnung war eine 13-Jährige von Flammen und Rauch eingeschlossen worden, die Feuerwehr rettete das Mädchen. Der Rettungsdienst versorgte das Kind mit Sauerstoff und brachte es umgehend in ein Osnabrücker Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Küchenraum ab und kontrollierte das Gebäude. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geriet Essen auf einem Herd in Brand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Für die Zeit der Rettungs- und Löscharbeiten war die Bramscher Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell