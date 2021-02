Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zeugen gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Gegen 15.30 Uhr kam es am Dienstag (23. Februar) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fahrradfahrer. Ein 28-jähriger Gangelter befuhr mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße aus Richtung Kreuzrath kommend in Richtung Großer Pley. Eine PKW-Fahrerin befuhr zur gleichen Zeit die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, als Linksabbiegerin auf den Parkplatz des REWE-Marktes abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Die Fahrerin des Wagens entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Verletzten von der Unfallstelle ohne ihre Personalien anzugeben. Bei dem PKW soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin war nach Angaben des Radfahrers weiblich, zirka 160 bis 170 Zentimeter groß und hatte braune Haare. Bekleidet soll sie mit einer roten Trainingsjacke und grauer Trainingshose gewesen sein. Ferner trug sie eine Sonnenbrille. Die Polizei sucht jetzt nach der beteiligten Fahrerin sowie nach Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell