Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Versucher Einbruch und Farbschmierereien

Karlsruhe (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, das heißt, von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, die Seiteneingangstür am Gebäude einer Organisation im Adenauerring in der Karlsruher Nordstadt aufzubrechen. Der oder die Täter scheiterten an der metallenen Tür. Im Zuge der Anzeigenaufnahme des versuchten Einbruchs wurden mehrere Farbschmierereien am Gebäude festgestellt. Inwiefern diese in Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch stehen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

