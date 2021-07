Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch Domschule - Tatverdächtige ermittelt

Osnabrück (ots)

In der nahen Vergangenheit kam es wiederholt zu Einbruchdiebstählen in die Turnhalle und die daran angeschlossene Kantine der Domschule am Herrenteichswall. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0:20 Uhr, wurde die Polizei erneut zu einem Einbruch in die betroffenen Gebäude alarmiert. In unmittelbarer Tatortnähe konnten sieben Personen, Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, festgestellt werden. Die Angetroffenen machten teilweise Angaben zu dem Tatvorwurf und belasteten sich gegenseitig. Nachfolgende Ermittlungen müssen nun die Hintergründe der einzelnen Taten sowie die Tatbeiträge der ermittelten Jugendlichen und Heranwachsenden erhellen. Bei den vorausgegangenen Taten war es neben Sachbeschädigungen immer wieder zum Diebstahl von Süßigkeiten und Getränken aus der betroffenen Kantine gekommen.

