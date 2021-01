Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Einfamilienhaus (14/2701) 27.01.2021, zwischen 03:00 Uhr und 03:15

Speyer (ots)

Über eine offensichtlich unverschlossene Hintertür gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Birkenweg. Während die Bewohner schliefen, wurden ein Paar Earphones, Bargeld und diverse Spirituosen im Gesamtwert von circa 500 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell