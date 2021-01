Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Amtsleitung der Polizei Speyer am Dienstag, 02.02 kurzzeitig nicht erreichbar

Speyer (ots)

Die Polizei Speyer wird aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage am Dienstag, 02.02.2021 von 07:00 - 08:00 Uhr telefonisch über die Amtsleitung nicht erreichbar sein. Für Notfälle steht auch in diesem Zeitraum die Notrufnummer 110 uneingeschränkt zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell