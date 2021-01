Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl, Beleidigung und Verstoß gegen die Corona-Verordnung (60/2701)

Speyer (ots)

27.01.2021, 15:55 Uhr

Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung leitete die Polizei am Mittwoch gegen drei Jugendliche aus Speyer ein.

Ein 20- und eine 18-Jähriger befüllten in einem Lebensmitteldiscounter in der Else-Krieg-Straße gegen 15:55 Uhr den Rucksack ihres 20-jährigen Begleiters mit insgesamt 23 Dosen Energiedrink. Als der 20-Jährige den Kassenbereich mit der Ware im Wert von 7 EUR ohne zu bezahlen passierte, wurde er von einer Angestellten angesprochen. Die beiden Begleiter ergriffen daraufhin die Flucht. Hierbei kam es zu lautstarke Beleidigungen gegenüber einer Angestellten sowie den eintreffenden Polizeibeamten. Das Diebesgut, welches im Rucksack des vor Ort verbliebenen 20-Jährigen aufgefunden wurde, wurde wieder an den Discounter ausgehändigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass das Trio bereits am Vortag in dem Discounter drei Flaschen Spirituosen im Wert von ca. 25EUR entwendet hatten. Auch bezüglich dieses bislang polizeilich nicht bekannten Ladendiebstahls wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Da die drei Jugendlichen zudem unterschiedlichen Haushalten entstammten, müssen sie sich nun auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten.

