Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 26.01.2021, auf Mittwoch, den 27.01.2021, sowie in der darauffolgenden Nacht auf Donnerstag, den 28.01.2021, kam es in 67259 Kleinniedesheim zu mindestens 14 Sachbeschädigungen an PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstach an den parkenden Fahrzeugen einen oder mehrere Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes. Die meisten Fahrzeuge waren zur Tatzeit in der Wormser Straße abgestellt. Vereinzelt kam es jedoch auch zu Taten in den direkt angrenzenden Straßen: Kleiner Hohl, Römerstraße, Wormser Gässchen und Freiherr-von-Gagern Straße. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beläuft sich derzeit auf ca. 2700EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

