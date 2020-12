Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher überrascht/ Diverse Einbrüche/ Geldbörsen-Dieb/ Alkleider-Container verschwunden

IserlohnIserlohn (ots)

Am Donnerstagmorgen überraschte eine Frau in einem Einfamilienhaus an der Ottostraße einen Einbrecher. Sie kam gegen 11.15 Uhr nach Hause, bemerkte gleichzeitig Glassplitter auf dem Boden und einen Schatten in der Küche. Sie flüchtete richtigerweise sofort aus dem Haus und alarmierte die Polizei. Die leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Bereits am Vortag hatte sich ein Unbekannter vor der Haustür aufgehalten, als die Frau das Haus verließ. Er reagierte erschrocken, als sich vor ihm die Tür öffnete, und ging auf das Nachbargrundstück. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Mann auch um den Einbrecher. Der Unbekannte ist ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, sportlich-schlank und hat blonde, kurze Haare. Er trug eine helle blaue Jeans und eine blau/silberne Bomberjacke. Wie sich herausstellte, hatte der Täter die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen, das Haus durchsucht und Goldschmuck an sich genommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Auf dieselbe Art wie an der Ottostraße verschaffte sich am Donnerstag auch ein Einbrecher Im Tückwinkel Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zwischen 8 und 17.30 Uhr schlug er die Scheibe der Terrassentür auf, durchwühlte sämtliche Räume und entwendete Schmuck.

Am Sebastian-Kneipp-Weg wurde heute Morgen eingebrochen. Als die Bewohner gegen 4.40 Uhr aufstanden, stand die Terrassentür halb offen. Der oder die Täter sammelten Geldbörsen ein und öffneten mit einem herumliegenden Autoschlüssel auch noch den Wagen in der Garage. Neben dem Geld aus den Portemonnaies nahmen die Täter Alkoholika und Tabak an sich und verschwanden.

Während ein Mitarbeiter am Donnerstag an einer Baustelle an der Teutoburger Straße Material aus seinem Fiat Doplo auslud, muss ihm ein Unbekannter das Portemonnaie vom Armaturenbrett genommen haben. Darin steckten neben diversen Bank-, Kunden- und Versichertenkarten auch Papiere und Bargeld.

An der Hennener Straße ist ein kompletter Altkleider-Container verschwunden. Zuletzt gesehen wurde er nach bisherigem Stand am 27. November.

Zwischen Freitag vergangener Woche und Donnerstagabend wurde Am Lührenbach in Letmathe die Scheibe eines blauen VW Polo eingeschlagen. Der Wagen stand auf dem Stellplatz am Haus. Ein Unbekannter durchwühlte das Fahrzeuginnere, machte jedoch offenbar keine Beute.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde an der Oestricher Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Es wurde jedoch nichts gestohlen.

Hinweise in allen Fällen bitte unter Telefon 9199-0.

