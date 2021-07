Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Täterfestnahme nach Diebstählen von Katalysatoren

Quakenbrück (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im nördlichen Landkreis Osnabrück wiederholt zu Diebstählen von Kraftfahrzeugkatalysatoren. Erste Ermittlungen hatten Hinweise auf einen silbernen Mercedes und eine dreiköpfige Männergruppe ergeben.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Bersenbrück einen silbernen Mercedes an der Badberger Straße, besetzt mit drei Männern. Im Fahrzeug fanden die Beamten u. a. den Katalysator eines VW, eine Akkuflex und Wagenheber. Die drei Männer wiesen frisch verschmutzte und durchnässte Kleidung auf. Aufgrund des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls wurden die drei rumänischen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Beschluss des Amtsgerichtes wurde am Samstagvormittag die Wohnanschrift der Männer in Quakenbrück durchsucht. In den Räumlichkeiten wurden weitere Katalysatoren, Winkelschleifer, eine Säbelsäge, Ladegeräte und weitere Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer im Alter von zwanzig, einunddreißig und einundvierzig Jahren in Freiheit entlassen.

Die Polizei Bersenbrück ist weiter auf der Suche nach noch nicht zur Strafanzeige gebrachten Katalysatoren-Diebstählen, Geschädigte werden gebeten sich mit den Beamten unter 05439/9690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell