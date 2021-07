Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

Bohmte

Bad Laer: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Bedrohungslage

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag wandte sich ein 61-jähriger Mann aus Bohmte hilfesuchend an die Polizei in Osnabrück. Der Mann berichtete den Beamten von wiederholten Gewaltausbrüchen und Todesdrohungen, die ein 35-jähriger Mann aus Bohmte gegen ihn ausgeführt habe. Der Anzeigenerstatter stand sichtlich unter dem Eindruck des Erlebten und fürchtete um sein Leben.

Die Polizei führte nachmittags eine Gefährderansprache bei dem 35-Jährigen durch. Daraufhin konkretisierte dieser seine Drohungen allerdings abermals. Zum Schutz seiner Person hielt sich der 61-Jährige solange auf einer Polizeiwache auf, bis er von Vertrauenspersonen abgeholt wurde. Der 35-Jährige hatte zwischenzeitlich das Mobiliar des 61-Jährigen in dessen Wohnhaus in Bohmte zerstört.

Seit dem Nachmittag war das Amtsgericht Osnabrück in die Maßnahmen involviert und hatte die Ingewahrsamnahme des Beschuldigten initiiert.

Ermittlungen gaben Hinweise auf eine Kontaktanschrift des Gewalttäters in Bad Laer. Als Einsatzkräfte das Wohnobjekt umstellten und durchsuchten, konnte der Gesuchte nicht angetroffen werden. Eine großangelegte Personensuche mit zahlreichen Funkstreifen, Diensthunden und einem Hubschrauber wurde durchgeführt, blieb aber zunächst ergebnislos. Um 02:55 Uhr wurde der Gesuchte schlussendlich in Bad Laer von der Polizei festgenommen, dabei kam ein Diensthund zum Einsatz. Durch Widerstandshandlungen wurde eine Polizeibeamtin bei der Festnahme leicht verletzt. Nach einer Wundversorgung im Krankenhaus wurde der Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus zwangseingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell