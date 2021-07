Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Pedelecs und Mountainbike gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße "Brannenheide" kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einem Schuppen zwei verschlossene Pedelecs und ein Mountainbike. Der entstandene Schaden wird auf mehr als viereinhalbtausend Euro geschätzt. Wer Hinweis zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Räder geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell