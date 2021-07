Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen nach Einbruch in Grundschule gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in ein Gebäude der Grundschule an der Graf-Stauffenberg-Straße eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu dem Verwaltungstrakt der Schule. Im Innern durchsuchten die Diebe mehrere Räume nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Tastaturen und mehrere Tablets an sich. Für den Transport nutzten die Täter vermutlich eine Tragetasche, die sie zuvor im Schulgebäude fanden. Nach der Tat ließen die Unbekannten die Tasche ohne Diebesgut im Nahbereich liegen. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell