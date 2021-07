Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 36-Jähriger nach Unfall in der Rehmstraße leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag ist es an der Kreuzung "Rehmstraße"/"Heinrichstraße" zu einem Unfall gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW Passat die "Heinrichstraße" in Richtung "Rehmstraße" und beabsichtigte an der Kreuzung der "Heinrichstraße" weiter zu folgen. Dabei übersah die Osnabrückerin einen von rechts kommenden 36-jährigen Toyotafahrer, der die "Rehmstraße" in Richtung "Limberger Straße" befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem sich der 36-jährige Osnabrücker leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

