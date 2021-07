Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Kiosk an der Straße "Dammer Hof" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter näherten sich gegen 04.40 Uhr dem Gebäude unweit der "Ellerstraße" und warfen eine Glasscheibe mit einem zuvor ausgehobenen Gullideckel ein. In Innern schauten sich die Diebe nach Wertsachen um und nahmen schließlich mehrere Tabakwaren an sich. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit dem Diebesgut vom Tatort. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich zu melden. Tel: 0541/327-2215 oder -3203

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell