Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vermisste 12-Jährige am Neumarkt aufgegriffen

Osnabrück (ots)

Die seit dem Samstagabend vermisste 12-Jährige wurde am Donnerstagmittag unversehrt am Osnabrücker Neumarkt aufgegriffen. Passanten erkannten das Mädchen und übergaben es in die Obhut der Behörden. Nach eigenen Angaben kam die Vermisste in der Zwischenzeit bei einer Freundin unter, die Hintergründe zu diesem Umstand sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

