Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Polizei musste Randalierer bändigen

Ankum (ots)

Eine randalierende Person löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Ankum aus, um kurz nach 21 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt. Der 33-jährige Verursacher war auf einem Pkw Toyota herumgesprungen, hatte einen Pkw Mercedes beschädigt und einen 60-Jährigen durch Schläge verletzt. Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses und eine Wohnungstür waren von dem Randalierer aufgebrochen worden. Beim Eintreffen der Polizei ließ sich der alkoholisierte Ankumer von einem Balkon im ersten Obergeschoss in die Tiefe fallen. Auf der darunterliegenden Rasenfläche konnte er festgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen, durch den Sturz und das vorangegangene Aufbrechen der beiden Türen, musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Opfer, der 60-Jährige, wurde für eine nähere Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Donnerstag wird über den Verbleib des 33-jährigen Mannes weiter entschieden, möglicherweise ist eine Behandlung in einem Fachkrankenhaus notwendig.

