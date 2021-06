Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Dammweg

Bad Laer (ots)

Am Mittwochmittag ist es in dem "Dammweg" zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.00 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Audi aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah der ältere Herr eine vorfahrtsberechtigte 58-Jährige in ihrem VW Golf und stieß mit ihr zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 70-Jährige Audifahrer und eine 88-jährige Beifahrerin im Golf zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

