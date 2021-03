Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7; derzeit Vollsperrung

Kassel (ots)

A 7/ Lohfelden (Landkreis Kassel):

Auf der A 7 hat sich gegen 11 Uhr zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und dem Dreieck Kassel-Süd in Fahrtrichtung Süden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Meldungen der an der Unfallstelle eingesetzten Streife der Polizeiautobahnstation sind drei Fahrzeuge daran beteiligt. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Mindestens eine Person soll schwer verletzt worden sein. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Aktuell ist die A 7 in Richtung Süden voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell