POL-KS: Autofahrer soll überholende Motorradfahrerin auf B 450 abgedrängt haben: Polizei bittet um Hinweise auf schwarzen 1er BMW

Bad Emstal - Riede (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es auf der B 450, zwischen Fritzlar-Lohne und Bad Emstal-Riede, zu einem Unfall, bei dem ein BMW-Fahrer eine überholende Motorradfahrerin abgedrängt haben soll. Die 25 Jahre alte Zweiradfahrerin aus Bad Emstal hatte eigenen Angaben zufolge einen Sturz noch verhindern können, touchierte aber anschließend ein anderes Auto und verletzte sich leicht am Bein. An ihrem Kraftrad und dem anderen Auto waren Sachschäden entstanden. Der 1er BMW mit Kasseler Kennzeichen war ohne anzuhalten in Richtung Riede weitergefahren. Die Polizei in Wolfhagen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen Wagen geben können.

Wie die 25-jährige Motorradfahrerin bei der Anzeigenerstattung gegenüber den Beamten der Polizeistation Wolfhagen angab, war es gegen 17:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Sie habe auf der B 450 in Richtung Riede den schwarzen 1er BMW auf gerader Strecke überholen wollen, dazu geblinkt und sei dann ausgeschert. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Auto war, sei der Fahrer aber gestikulierend und offenbar absichtlich mit seinem Wagen immer weiter nach links gezogen. Sie habe mit ihrem Kraftrad deswegen bis auf den unbefestigten linken Seitenstreifen ausweichen müssen. Dabei habe sie einen Sturz zwar gerade noch vermeiden können, sei aber ins Straucheln geraten. Im weiteren Verlauf geriet sie zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen die linke Seite eines vor dem BMW fahrenden Seats einer 37-Jährigen aus Naumburg. Dabei hatte sich die 25-Jährige die Verletzungen am Bein zugezogen, die sie später ambulant in einem Krankenhaus behandeln ließ. An ihrem Motorrad war bei dem Zusammenstoß ein Schaden von ca. 4.000 Euro, an dem Seat Arona ein Schaden von ca. 3.000 Euro am vorderen linken Kotflügel entstanden.

Bei dem Fahrer des 1er BMW soll es sich um einen ca. zwischen 25 und 30 Jahre alten Mann mit Vollbart gehandelt haben, der eine Sonnenbrille und ein T-Shirt trug.

Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen bitten Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen schwarzen 1er BMW mit Kasseler Kennzeichen oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 05692 - 98290 bei der Polizei in Wolfhagen zu melden.

