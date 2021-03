Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer fährt elfjährigen Radfahrer an und flüchtet: Zeugen in Ihringshausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in Fuldatal-Ihringshausen ereignete. Ein Autofahrer hatte dort einen elfjährigen Fahrradfahrer angefahren, der dadurch auf die Straße stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Fahrer war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge musste inzwischen mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen am Körper zur stationären Behandlung in einem Kasseler Krankenhaus aufgenommen werden.

Wie der Elfjährige aus Fuldatal gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord angab, war er gegen 15:40 Uhr auf der Schulstraße von der Veckerhagener Straße kommend in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kurfürstenstraße habe er angehalten, da von rechts ein Auto kam. Trotz der geltenden Vorfahrt "rechts vor links" habe der Mann am Steuer des Pkw angehalten und ihm ein Handzeichen gegeben, zuerst zu fahren. Nachdem der Junge den Kreuzungsbereich fast passiert hatte, sei das Auto plötzlich angefahren und habe das Hinterrad des Fahrrads erfasst. Trotz des heftigen Sturzes soll der Pkw weitergefahren sein, ohne anzuhalten. Der verletzte Elfjährige lief anschließend nach Hause, wo seine Mutter die Polizei verständigte. Nach Angaben des Jungen handelte es sich um einen dunklen Pkw, möglicherweise ein VW Golf, an dem HH-Kennzeichen für Hansestadt Hamburg angebracht waren. Von dem Mann am Steuer liegt bislang keine nähere Beschreibung vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell