Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Peugeot im Laufe des Februars dreimal beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu Sachbeschädigungen geben können, die sich im Laufe des Februars in der Ulrichtstraße in Besigheim ereigneten. Offenbar hat es ein noch unbekannter Täter auf einen dort geparkten Peugeot abgesehen. Der PKW wurde zwischen dem 06. und 07. Februar das erste Mal zerkratzt (wir berichteten am 08. Februar). Die zweite Tat ereignete sich zwischen dem 10. und 15. Februar. Das dritte Mal schlug der Unbekannte in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar zu. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

