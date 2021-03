Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: 69-Jähriger mit Messer verletzt - 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer familiären Auseinandersetzung hat ein 24-Jähriger aus Leonberg-Eltingen am Dienstag gegen 13:45 Uhr auf seinen 69-jährigen Vater mit einem Messer eingestochen und ihn schwer verletzt. Nach der Tat wählte er selbst den Notruf und wartete auf das Eintreffen von Notarzt und Polizei. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Rettungsdienst brachte den 69-Jährigen nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und Spezialisten der Spurensicherung untersuchten noch am Dienstag den Tatort. Der 24-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Kriminalbeamte brachten den Tatverdächtigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Der 24-Jährige macht bisher keine Angaben zur Sache. Die Ermittlungen dauern an.

