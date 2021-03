Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Schotterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Montag zwischen 09:00 und 16:00 Uhr in der Rohräckerstraße in Bietigheim auf einem Schotterparkplatz abgestellt war. Hierdurch wurde an dem geparkten Wagen die hintere Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der unbekannte Fahrzeuglenker anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

