Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Fahrzeugkatalysator gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kettenkamp (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben sich Unbekannte in der Hauptstraße an einem Mercedes zu schaffen gemacht. Gegen 01.40 Uhr bockten die Täter die schwarze E-Klasse auf und trennten den fest verbauten Katalysator mit einer Flex vom Unterboden des in der Nähe der Rosenstraße abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei bittet die Bevölkerung sensibel mit Flexgeräuschen während der Nacht umzugehen und im Ernstfall umgehend die örtliche Polizeidienststelle zwecks Überprüfung zu informieren. Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei aus Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell