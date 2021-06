Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannte Diebe bauen Fahrrad auseinander - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots)

Unbekannte haben Dienstagnachmittag am linksseitig gelegenen Fahrradstand des Bohmter Bahnhofes diverse Teile von einem Mountainbike der Marke Whistler entwendet. Die Täter montierten zwischen 14 Uhr und 15 Uhr beide Räder (29 Zoll mit schwarzen Felgen) ab und machten sich damit aus dem Staub. Als die Eigentümerin des mit einem Kettenschloss gesicherten Fahrrades den Diebstahl bemerkte, ging sie zunächst zu Fuß nach Hause, kehrte gegen 16 Uhr per Auto zum Fahrradstand zurück und wollte den Rest ihres Mountainbikes abholen. Dabei musste sie feststellen, dass vermutlich dieselben Täter in der Zwischenzeit auch noch die schwarze Vordergabel sowie den schwarzen Lenker gestohlen hatten. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

