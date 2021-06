Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Serie von Sachbeschädigungen in der Meppener Straße

Osnabrück (ots)

Zwischen vorletztem Dienstagnachmittag (21.06/16 Uhr) und Mittwochabend (22.06/18 Uhr) hat ein Unbekannter in der Meppener Straße an insgesamt vier Fahrzeugen tiefe Kratzer hinterlassen. Der Täter näherte sich den Autos der Hersteller BMW, Renault und Ford, welche in einem Wendehammer parkten und zerkratze die Karosserien mit einem unbekannten Gegenstand. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Tatort. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich zu melden, Tel: 0541/327-2215 oder -3203

