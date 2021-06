Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Zeugin nach Parkplatzunfall gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am vergangenen Freitag ereignete sich in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl an der Bahnhofstraße. Ein grauer BMW X1 war gegen eine geparkte Mercedes B-Klasse gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Frau meldete sich in der Lidl-Filiale und hinterlegte das Kennzeichen des verursachenden Autos. Die Ermittler der Polizeistation Dissen bitten diese wichtige Unfallzeugin sich unter 05421/921390 zu melden.

