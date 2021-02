Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 19.02.2021 - Diebesbande festgenommen

Stockach (ots)

Dem Polizeirevier Stockach wurde am vergangenen Montag gegen 13.00 Uhr die Anwesenheit einer Diebesbande in einem Einkaufsmarkt in der "Bahnhofstraße" mitgeteilt. Die Bande war dort bereits zuvor durch mehrere Diebstähle aufgefallen. Die Polizisten nahmen im Kassenbereich einen 36-jährigen Mann fest, der in seinem Rucksack entsprechendes Diebesgut transportierte. Drei weitere Tatverdächtige konnten zunächst fliehen, wurden aber daraufhin von Polizeibeamten auf einem Discounter-Parkplatz gestellt und festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine Frau und drei Männer zwischen 25 und 38 Jahren mit rumänischer Staatsbürgerschaft. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte umfangreiches Diebesgut (Kosmetik, Kleidung, Alkohol) im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Sie werden wegen des Verdachts des Bandendiebstahls angezeigt.

