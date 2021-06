Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Polizeibeamte bei tätlichem Angriff verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06 Uhr, sollten im Bereich Alte Poststraße zwei Männer von der Polizei kontrolliert werden. Die beiden erheblich alkoholisierten Belmer standen im Verdacht, für eine Sachbeschädigung und eine gefährliche Körperverletzung verantwortlich zu sein. Um eine Tatbeteiligung bestätigten oder ausschließen zu können, sollten Lichtbilder von den Männern erstellt werden. Ein 38-jähriger Mann beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte anhaltend. Ein 30-jähriger Mann versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, indem er einen Tankstellenshop betrat. Er wurde von der Polizei ergriffen und auf dem Tankstellengelände kam es dann zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und der Polizei. Erst herbeigerufene Verstärkung machte es möglich, dass der Belmer in Handfesseln gelegt wurde. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille festgestellt, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nach dieser Maßnahme musste der Angreifer ins Krankenhaus gebracht werden, er hatte bei der Auseinandersetzung eine Kopfverletzung erlitten. Am Unterarm und beiden Knien verletzte sich ein 25-jähriger Polizeibeamter, er blieb weiter dienstfähig. Sein 33-jähriger Kollege musste mit einer Prellung der Hand und Hautabschürfungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

