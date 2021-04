Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.04.2021, 14:30 - 24.04.2021, 11:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Virginiastraße SV: Die Geschädigte parkte ihren grünen Opel Corsa in o.g. Zeitraum vor ihrem Wohnanwesen. Am nächsten Tag stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im Bereich des vorderen Kotflügels der Fahrerseite zerkratzt und eingedellt war. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell