Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendgruppe treibt ihr Unwesen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Von Samstag auf Sonntag kam es in Thaleischweiler-Fröschen erneut zu mehreren Polizeieinsätzen. Eine Jugendgruppe, die seit Monaten immer wieder auffällig wurde, trieb wieder ihr Unwesen. Zunächst hielt sich die Gruppe widerrechtlich auf dem Pausenhof der Grundschule auf und störte erheblich die Nachtruhe der dortigen Anwohner. Später zog die Jugendgruppe weiter durch den Ort und fiel weiter negativ auf. Zum Beispiel wurden Baustellenschilder umgeworfen beziehungsweise umgestellt, wodurch sich Gefahrenstellen für andere Verkehrsteilnehmer ergaben. Auch wurde durch sinnloses herumbrüllen die Nachtruhe der Bevölkerung erheblich gestört. Die Jugendgruppe konnte durch die Polizei dann im Bereich des Bahnhofes festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei zeigten sich Teile der Gruppe sehr unkooperativ und provozierten die Einsatzkräfte der Polizei. Dies führte im Anschluss dazu, dass ein 18-jähriger zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Die Polizei leitete unterschiedliche Strafverfahren, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte, ein. Außerdem wurde gegen einen Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet, da er mit seinem Mobiltelefon den polizeilichen Einsatz filmte und dies trotz Aufforderung nicht unterließ. /piwfb

