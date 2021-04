Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zigarettenautomat von Hauswand gesprengt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, 23.04.2021 auf Samstag 24.04.2021 wurde gegen 02:10 Uhr in der Erlenbrunner Straße 154 in Pirmasens ein Zigarettenautomat, welcher an der Hauswand des dort befindlichen Hauses befestigt war, vermutlich durch Böller oder Schwarzpulver abgesprengt. Der Zigarettenautomat wurde hierbei beschädigt jedoch nicht geöffnet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. (PIPS)

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell