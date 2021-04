Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Brandherde in unmittelbarer Nähe

Heltersberg (ots)

Heltersberg - Am Freitagnachmittag wurde im Bereich des Lindenbrunnerhofes in Heltersberg ein Waldbrand gemeldet. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gleich zwei Brandherde bekämpfen, die circa 30 bis 40 Meter auseinanderlagen. Es standen mehrere Bäume und Sträucher in Flammen. Das Feuer konnte gelöscht wer-den, sodass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Aufgrund der Sachlage vor Ort muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. /piwfb

