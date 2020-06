Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau PKW Brand

Wörth am Rhein (ots)

In der gestrigen Nacht, 17.06.2020 gegen 02:15 Uhr, kam es in der Dorschbergstraße in Wörth am Rhein zum Brand eines geparkten PKW. Der PKW brannte vollständig aus, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.000 EUR entstand. Verletzt wurde niemand. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Landau einen Sachverständigen beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

ns

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell