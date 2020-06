Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken über die B 38 geflüchtet

Bad Bergzabern - B 38 (ots)

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer beschädigte am 17.06.2020, gegen 19:50 Uhr, mit einem roten Pkw Seat, in Bad Bergzabern eine Begrenzungsmauer und fuhr anschließend über die Landauer Straße in Richtung Billigheim-Ingenheim davon. Die Fahrt ging auf der B 38 mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien fahrend über Rohrbach weiter in Richtung Edenkoben. Bei der Überprüfung des Pkw-Fahrers im Bereich Edenkoben wurde eine Alkoholisierung von 1,9 Promille festgestellt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr auf der B 38 unterwegs waren und durch das Fahrverhalten des Pkw-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

