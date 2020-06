Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 16.06.2020, 07:00 Uhr bis 16.06.2020, 07:30 Uhr Nach Unfall geflüchtet

Landau (ots)

In der Parkstraße wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter Renault Megane auf der gesamten Fahrerseite von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand Schaden von ca. 5000 Euro. Ein Zeuge gab an, dass er zwischen 07.00 Uhr und 07.30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen hätte. Er sah einen LKW mit Auflieger, der mehrere PKW geladen hatte. Auch konnte er zwei bis drei Männer beobachten, die sich über einen soeben passierten Unfall unterhalten hätten. Hinweise zu den Männern, bzw. zu dem unfallverursachenden Fahrzeug sind aber nicht bekannt. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem LKW, bzw. zu den Männern geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell