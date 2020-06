Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zur Meldung eines Brandes vom 16.03.2020

Klingenmünster (ots)

Klingenmünster Am gestrigen Abend, gegen 23:15 Uhr, kam es in der Parkanlage am Klingbach, hinter dem Hotel Keysermühle, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Ster Holz in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.- Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Brand zumindest durch fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Parkanlage nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Nachtragsmeldung: Aufgrund der Presseveröffentlichung wurde ein weiterer Brand am Abend des 15.06.2020 in Klingenmünster, entlang des Fußweges zwischen der Steinstraße und der Klingbachhalle bekannt. Neben einem Mülleimer wurde der Pappkarton einer Pizza in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch einen Anwohner gelöscht werden. An dem Mülleimer entstand ein Sachschaden von circa 150.-Euro. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de um Hinweise, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten.

