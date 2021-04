Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 21.04.2021, 20:30 Uhr, bis zum 22.04.2021, 08:30 Uhr, wurde an einem in der Winzler Straße 14 in Pirmasens abgestellten, schwarzen Audi A4 der linke Außenspiegel und die Fahrertür durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weshalb nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

