Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf Polizisten zugefahren - Leichtkraftradfahrer flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Leichtkraftrad ist ein 32-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 10. April 2021, in Resse auf einen Polizeibeamten zugefahren und anschließend geflüchtet. Durch grob rücksichtloses Fahren war der Gelsenkirchener gegen 0.45 Uhr mehreren Passanten auf der Hertener Straße aufgefallen, die die Polizei alarmierten. Ein Polizeibeamter in Zivil versuchte daraufhin den Leichtkraftradfahrer zu stoppen, der in dem Viertel wiederholt im Kreis fuhr. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Polizist schließlich einen Zusammenstoß verhindern, da der 32-Jährige sein Fahrzeug erst spät abbremste. Daraufhin beschleunigte der Gelsenkirchener sein Leichtkraftrad erneut und flüchtete über die Lärchenstraße. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener über keine Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell