Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Ingewahrsamnahme nach Schlägerei in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 9. April 2021, sind in Horst Streitigkeiten zwischen fünf Gelsenkirchenern im Alter von 21 bis 28 Jahren eskaliert. Nachdem sich die fünf Männer zunächst verbal im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Wolfstraße gestritten hatten, gerieten sie um 22.39 Uhr in eine Schlägerei vor dem Haus. Dabei wurde ein 28-Jähriger leicht verletzt. Medizinische Hilfe lehnte der Gelsenkirchener vor Ort ab, er will gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv und unkooperativ. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste die Polizisten ins Gewahrsam begleiten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.

