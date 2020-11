Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Gebäude umstellt: Polizei löst "Corona-Party" auf - Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

SchwerteSchwerte (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen (21.11.2020) eine "Corona-Party" in Schwerte aufgelöst.

Gegen 03.20 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen in einem Firmengebäude an der Hagener Straße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen nahmen die Einsatzkräfte Bewegungen in dem verschlossenen Objekt wahr. Da anfangs ein Einbruch mit Tätern vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Objekt zunächst umstellt. Einer polizeilichen Aufforderung, das Objekt zu verlassen, kamen die Personen nicht nach.

Nach erfolgter Türöffnung trafen die Einsatzkräfte acht Personen an, die sich aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei verhielten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich offenbar um eine "Corona-Party" gehandelt hat. Die Polizei stellte Betäubungsmittel sicher. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Party wurde beendet. Gegen die Personen, die zwischen 18 und 27 Jahre alt sind, wurden Platzverweise ausgesprochen. Darüber hinaus kommen auf die Teilnehmer der "Corona-Party" Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung zu.

Redaktionelle Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten zu diesem Sachverhalt beantwortet die Leitstelle.

