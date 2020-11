Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - versuchter Raub - Opfer mit Pfefferspray besprüht

WerneWerne (ots)

Am 20.11.2020 (Fr.), gegen 19.35 Uhr, hatte sich ein 20jähriger aus Ahlen, nachdem er sich über einen Messengerdienst verbredet hatte, zu einem Treffpunkt in der Jahstraße in Werne begeben. Als er dort auf seine Verabredung wartete, wurde er plötzlich von 3 Personen überrascht, die sofort das mitgeführte Handy des 20jährigen forderten. Als der 20jährige dieser Forderung nicht nachkam, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zusätzlich wurde auf den 20jährigen eingeschlagen. Aufgrund der Gegenwehr ließen die Angreifer jedoch vom 20jährigen ab und flüchteten ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Alle 3 Angreifer wären etwa 20-30 Jahre alt gewesen und hätten dunkle Bomberjacken getragen. Einer der Täter habe einen längeren roten Bart getragen. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder -921-0.

