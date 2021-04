Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfahrzeug aufgrund Zeugenhinweis aufgefunden

Clausen (ots)

Am 18.04.2021 kam es in den frühen Morgenstunden in Clausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Wohnmobil erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Bei der Unfallaufnahme fanden sich Fahrzeugteile an der Unfallstelle, die den Schluss zuließen, dass der geflüchtete Unfallverursacher wohl einen älteren silbernen Audi A4 gefahren hatte. Ein Zeugenaufruf in der örtlichen Presse durch die Polizei führte zum erhofften Erfolg. Durch einen Zeugenhinweis konnte das beschädigte Fahrzeug des Unfallverursachers in Höheischweiler ermittelt und festgestellt werden. Lediglich die Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ist noch unklar. /piwfb

