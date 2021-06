Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Turnhalle und Kantine der Domschule

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen Unbekannte in die Turnhalle der Domschule ein. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet, Räumlichkeiten durchsucht und allgemeines Chaos angerichtet. Ebenfalls gewaltsam drang man in die Schulkantine ein. Hier wurden eine Geldkassette, Süßigkeiten und weitere Gegenstände entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bitte um Hinweise von Personen, die Beobachtungen machen konnten oder sonst Informationen zu der Tat haben. Entgegengenommen werden die Hinweise unter 0541/327-2215.

