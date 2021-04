Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchsdiebstahl in Kleingartenparzelle

Worms, Kleingartensiedlung zwischen Pfiffligheim und Leiselheim (ots)

In der Nacht vom 15.04. auf den 16.04.2021 kam es in einer Kleingartensiedlung entlang der Pfrimm, zwischen Worms-Pfiffligheim und Worms-Leiselheim zum Einbruch in zwei Gartenparzellen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die verschlossene Abschlusstür einer Gartenlaube aufgehebelt. Zudem wurde aus einem frei zugänglichen Hühnerstall eine Solarzelle entwendet. Der derzeitige Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell