POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mofa-Fahrer

Worms (ots)

Am 17.04.2021, gegen 13:15 Uhr, kam es an der Einmündung Kolpingstraße/Cornelius-Heyl-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Der Pkw und das Mofa befahren in genannter Reihenfolge die Kolpingstraße in Fahrtrichtung Cornelius-Heyl-Straße. An der Einmündung biegen beide nach rechts in die Cornelius-Heyl-Straße ein, wobei der 62-jährige Pkw-Fahrer aufgrund einer überquerenden Fußgängerin bremsen bzw. anhalten muss. Der 68-jährige Mofa-Fahrer bremst zu spät ab bzw. bemerkt die Situation zu spät und fuhr dem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Mofa-Fahrer verletzt sich durch den Zusammenstoß an der Hand und wurde anschließend ins Klinikum Worms verbracht.

