Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle im Stadtgebiet 15.01.2021, 20:50 - 21:39

Speyer (ots)

Am St.- Guido- Stifts- Platz in Speyer wurden am 15.01. zwischen 20:50 - 21:40 Uhr zehn Fahrzeuge kontrolliert. Hier leiteten die Polizeibeamten gegen fünf Verkehrsteilnehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht mitgeführter Gegenstände bzw. Dokumente ein. Weiterhin wurde diesen 5 Verkehrsteilnehmern ein Mängelbericht ausgehändigt.

